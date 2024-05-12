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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мерфи о Райсе: «Он на пути к тому, чтобы стать как Родри. Трансфер Деклана принес бы «МЮ» огромную пользу, но он не смог бы изменить их судьбу»

«Не может быть лучшего комплимента Деклану Райсу, чем сказать, что он на пути к тому, чтобы стать еще одним Родри, самым важным игроком «Манчестер Сити».

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