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Убийца — нелегальный мигрант облил спящую пассажирку бензином, поджёг и потом спокойно стоял наблюдал за тем, как несчастная заживо горит в вагоне метрополитена

Убийца — нелегальный мигрант облил спящую пассажирку бензином, поджёг и потом спокойно стоял наблюдал за тем, как несчастная заживо горит в вагоне метрополитена

 Сожжение заживо в Нью-Йоркском метро: очередной повод обсудить миграционную политику. Пару дней назад в Нью-Йорке произошло жестокое и резонансное убийство — в метро была заживо сожжена ни в чем неповинная женщина.

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лл
лина любимцева
Это не человек и даже не зверь... ЧУДОВИЩЕ!! ДЕМОН!!
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17 час.
Валентин Щербаков
Зачем об этом пишут в нашей стране, передают опыт пиндосранцев нашим мигрантам....
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16 час.
ВА
Владимир Акулов
Экстремист : &quot; Имея 4 жены , мы нарожаем много мусульманских детей и вытесним христианское население России, которое убывает &quot;...
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