Айза раскрыла, как изменились отношения с Гуфом после его лечения

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее отношения с бывшим мужем Алексеем Долматовым (Гуфом) сильно изменились после его лечения в реабилитационной клинике.