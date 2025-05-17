Состоялся финал ежегодного конкурса «Миссис Москва — 2025». Победительницей, самой красивой мамой столицы стала Марина Куклачева — невестка народного артиста РСФСР, артиста цирка и дрессировщика кошек Юрия Куклачева.
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