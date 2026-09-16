Более 60 команд примут участие в фестивале детского дворового футбола в Химках

В Химках 23 сентября пройдет финал Всероссийского фестиваля детского дворового футбола, в котором примут участие более 60 команд из 50 регионов России, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации школьного спорта.
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