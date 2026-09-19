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Михайлово чудо 19 сентября: что нельзя делать, народные приметы и традиции дня

Михайлово чудо 19 сентября: что нельзя делать, народные приметы и традиции дня

19 сентября православные верующие отмечают праздник, который в народе получил название «Михайлово чудо».

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