Клаксон

18 подписчиков

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Писанина для блондинок. пИсатель хоть раз живьем видел установленное ГБО, особенно на инжекторных движках? Скорее все...ГБО для автомобиля
  • Константин Самарин
    В Китае задержали...

Трактор John Deere превратился в драгстер

Трактор John Deere превратился в драгстер

Сельскохозяйственная машина известной марки John Deere обзавелась турбированным V8. Машина для драг-заездов была построена на основе узнаваемого колесного трактора John Deere, изначально совершенно не предназначенного для подобного использования.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх