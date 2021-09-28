Трактор John Deere превратился в драгстер

Сельскохозяйственная машина известной марки John Deere обзавелась турбированным V8. Машина для драг-заездов была построена на основе узнаваемого колесного трактора John Deere, изначально совершенно не предназначенного для подобного использования.
Сельскохозяйственная машина известной марки John Deere обзавелась турбированным V8. Машина для драг-заездов была построена на основе узнаваемого колесного трактора John Deere, изначально совершенно не предназначенного для подобного использования.
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