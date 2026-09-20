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Рязанские новости

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В Рязани оштрафовали 1517 человек за незаконную торговлю

В Рязани оштрафовали 1517 человек за незаконную торговлю

Сумма штрафов за торговлю и услуги вне установленных мест в Рязани превысила 4 млн рублей.С начала года в Рязани оштрафовали 1 517 человек за торговлю и оказание услуг вне установленных мест.

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