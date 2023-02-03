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NBC: над США навис китайский разведывательный воздушный шар

NBC: над США навис китайский разведывательный воздушный шар

Телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера передаёт информацию о том, что военные США последние несколько дней отслеживают полёты разведывательного зонда.

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