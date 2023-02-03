NBC: над США навис китайский разведывательный воздушный шар

Телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера передаёт информацию о том, что военные США последние несколько дней отслеживают полёты разведывательного зонда.
Популярные статьи
- Депутат ГД Журавлев об актере Жераре Депардье: Держал фигу в кармане, считая что обманул этих «глупых гостеприимных русских»
- «Противник попытался скрыть личности»: Пригожин объяснил, почему украинцы обезглавили тела иностранных наемников в Бахмуте
- Захарова считает, что слова Нуланд о «Северном потоке» являются доказательством причастности США к теракту на газопроводе
Свежие комментарии