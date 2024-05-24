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Эксперт рассказал о потенциале Алтая на зарубежных рынках

Эксперт рассказал о потенциале Алтая на зарубежных рынках

В Алтайском крае активно развивается туристическая отрасль, однако для успешного продвижения на зарубежных рынках региону необходимо совершенствовать инфраструктуру и продвигать единый бренд "Большой Алтай".

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