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Юрий Антонов заявил, что источник хорошего настроения для него – горький шоколад

Юрий Антонов заявил, что источник хорошего настроения для него – горький шоколад

Юрий Антонов, то ли в шутку, то ли всерьез сообщил, что занимается любовью каждый день. Такими деликатными подробностями 78-летний артист поделился, когда у него спросили, отмечает ли он Международный день секса.

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