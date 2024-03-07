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Совет ветеранов московского Росреестра подвел итоги первого года работы

Совет ветеранов московского Росреестра подвел итоги первого года работы

Итоги первого года работы Совета ветеранов подвели на заседании в Управлении Росреестра по Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве.

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