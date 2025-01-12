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    Сам пусть и воюет,Ирландский журнал...

Ирландский журналист обвинил Байдена в ущербе Калифорнии и Украине

Ирландский журналист обвинил Байдена в ущербе Калифорнии и Украине

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X обвинил президента США Джо Байдена в разрушении Калифорнии и Украины.

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