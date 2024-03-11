Economist: элитные вузы США стали уступать лидерство китайским

Элитные университеты Америки раздуты, самодовольны и нелиберальны © AP Photo / Charles Krupa Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В США элитные вузы теряют доверие общественности, пишет The Economist.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Забудьте что такое пировать и «кайфовать» за счет России — Лавров обратился к Армении
- Вопрос об увольнении Эрнста надо ставить ребром: Михалков обратил внимание на провокации на Первом канале
- Британского министра, который хотел воспитать Россию поставили на место быстро, и красиво — спасибо Марии Захаровой
Свежие комментарии