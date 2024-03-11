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Economist: элитные вузы США стали уступать лидерство китайским

Economist: элитные вузы США стали уступать лидерство китайским

Элитные университеты Америки раздуты, самодовольны и нелиберальны © AP Photo / Charles Krupa Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В США элитные вузы теряют доверие общественности, пишет The Economist.

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