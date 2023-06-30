Военное обозрение

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Франция впервые испытала гиперзвуковой летательный аппарат

Франция впервые испытала гиперзвуковой летательный аппарат

Ракета с летательным аппаратом VMaX на стартовой позиции. Фото Le Mond Несколько лет назад Франция запустила свою собственную гиперзвуковую программу, конечной целью которой является создание принципиально новых вооружений.

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