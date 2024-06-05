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“РУСАЛ” объявил об отставке трех директоров

“РУСАЛ” объявил об отставке нескольких директоров компании. “Евгений Курьянов (исполнительный директор), Евгений Вавилов (исполнительный директор), Михаил Хардиков (неисполнительный директор) уйдут в отставку в качестве директоров и перестанут быть членами каждого комитета совета директоров с начала Годового общего собрания акционеров 27 июня 2024 года, так как они не предложили свои кандидатуры для переизбрания”, - говорится в документе на сайте “РУСАЛа”.

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