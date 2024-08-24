Google рекомендовала срочно обновить Chrome. Найдена уже девятая уязвимость нулевого дня в этом году

Google рекомендует срочно обновить Chrome после обнаружения девятой уязвимости нулевого дня в этом годуGoogle призывает пользователей своего веб-браузера Chrome немедленно обновить программное обеспечение после обнаружения новой критической уязвимости нулевого дня, которая уже активно эксплуатируется злоумышленниками — эта уязвимость, зарегистрированная как CVE-2024-7971, представляет собой ошибку «путаницы типов» в движке JavaScript.