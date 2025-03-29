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Царьград

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Президент Бразилии дал от ворот поворот посланнику Зеленского

Президент Бразилии дал от ворот поворот посланнику Зеленского

Лула да Силва не стал общаться с бывшим премьером Италии, приехавшим по просьбе киевского главаря.Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва отказался от общения с экс-премьером Италии Массимо д’Алемой.

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