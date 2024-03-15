Лавров назвал хамством отказ послов ЕС от встречи с ним

Россия будет учитывать отсутствие интереса к контактам у послов Евросоюза. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» 14 марта, комментируя отказ европейских дипломатов от встречи с ним.
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