Лавров назвал хамством отказ послов ЕС от встречи с ним

Россия будет учитывать отсутствие интереса к контактам у послов Евросоюза. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» 14 марта, комментируя отказ европейских дипломатов от встречи с ним.