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Лавров назвал хамством отказ послов ЕС от встречи с ним

Лавров назвал хамством отказ послов ЕС от встречи с ним

Россия будет учитывать отсутствие интереса к контактам у послов Евросоюза. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» 14 марта, комментируя отказ европейских дипломатов от встречи с ним.

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