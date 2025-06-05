В Соединённых Штатах зреет заговор с целью помешать политике президента Дональда Трампа в отношении России и спровоцировать конфликт между двумя великими державами, заявил Скотт Риттер, американский политический аналитик.
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