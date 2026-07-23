"Яндекс" запретил бойцов СВО. А это точно норма?

На пятый год СВО "Яндекс" блокирует информацию о добровольческих отрядах. В ситуации разбирался отдел расследований Царьграда.
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