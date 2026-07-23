Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Яндекс" запретил бойцов СВО. А это точно норма?

"Яндекс" запретил бойцов СВО. А это точно норма?

На пятый год СВО "Яндекс" блокирует информацию о добровольческих отрядах. В ситуации разбирался отдел расследований Царьграда.

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Комментарии
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оа
олег архипов
и заметьте водители-среднеазиаты яндекс-такси не возят ветеранов СВО и им за это ничего не делают
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1 м.