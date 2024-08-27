Полиция Краснодара ищет мужчину с расстегнутой ширинкой, пристававшего к девушке

Житель пытался совершить противоправные действия в доме по улице Красной.Накануне в 23:44 в полицию Краснодара сообщили, что в многоквартирном доме на улице Красная, 176, заметили мужчину, который вёл себя подозрительно: у него была расстёгнута ширинка, он приставал к девушке.