Полиция Краснодара ищет мужчину с расстегнутой ширинкой, пристававшего к девушке

Житель пытался совершить противоправные действия в доме по улице Красной.Накануне в 23:44 в полицию Краснодара сообщили, что в многоквартирном доме на улице Красная, 176, заметили мужчину, который вёл себя подозрительно: у него была расстёгнута ширинка, он приставал к девушке.
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