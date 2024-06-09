Немного юмора сквозь слезы

Владимир "решили организовать праздничный стол халяль по просьбе родителей ученика-мусульманина" Ради одного мусульманина мясо у всех заменили. "одна из родительниц, которая принципиально хотела, чтобы её ребенок кушал свинину, стала раздувать скандал" Ради одной немусульманки ничего делать не стали. А что нельзя было подать разное мясо разным людям?

М ММ Дед-мусульманин, воевавший в Войну, называл свинину бараниной и благополучно ел! Евреи же организовали себе кошерную свинину, чем мусульмане хуже?