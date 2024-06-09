Злой журналист в 2030 посетил Лувр во Французском халифате и сделал фото коренных парижан, любующихся картиной Лондардо ибн Да Аль Винчи (НИИ Парижа доказал , что он был арабом).
Немного юмора сквозь слезы
Комментарии
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Владимир
"решили организовать праздничный стол халяль по просьбе родителей ученика-мусульманина" Ради одного мусульманина мясо у всех заменили. "одна из родительниц, которая принципиально хотела, чтобы её ребенок кушал свинину, стала раздувать скандал" Ради одной немусульманки ничего делать не стали. А что нельзя было подать разное мясо разным людям?
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12 час.
М
ММ
Дед-мусульманин, воевавший в Войну, называл свинину бараниной и благополучно ел! Евреи же организовали себе кошерную свинину, чем мусульмане хуже?
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12 час.
Владимир
Даже без того, чтобы жарить халяльную свинину. В ресторане они могут сидеть за соседним столом с теми, кто ест свинину и нормально есть курицу. Не оскорбительно? Нет. А здесь что мешало?
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12 час.
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