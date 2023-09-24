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Пиастри – первый пилот «Ф-1» с подиумом в дебютный сезон после Стролла

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри впервые поднялся на подиум по итогам основной гонки «Формулы-1». Австралиец занял третье место на Гран-при Японии.

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