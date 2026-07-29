Депутат Журова: Тутберидзе защищала Валиеву как могла после ОИ-2022

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Светлана Журова заявила, что Этери Тутберидзе как могла защищала фигуристку Камилу Валиеву после допингового скандала на зимних Олимпийских играх - 2022.
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