✈️ Непогода в Сочи повлияла на работу воздушной гавани курорта Ряд рейсов задержан, как на вылет, так и на прилёт.
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✈️ Непогода в Сочи повлияла на работу воздушной гавани курорта Ряд рейсов задержан, как на вылет, так и на прилёт.