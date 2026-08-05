Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Единственный канал связи»: командир группировки «Север» оценил последствия уничтожения Starlink для ВСУ в Харьковской области

«Единственный канал связи»: командир группировки «Север» оценил последствия уничтожения Starlink для ВСУ в Харьковской области

По его словам, военнослужащие ВС РФ целенаправленно поражают спутниковые станции Starlink, которые для украинских формирований фактически являются единственным оставшимся каналом связи с вышестоящим командованием.

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