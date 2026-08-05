«Единственный канал связи»: командир группировки «Север» оценил последствия уничтожения Starlink для ВСУ в Харьковской области

По его словам, военнослужащие ВС РФ целенаправленно поражают спутниковые станции Starlink, которые для украинских формирований фактически являются единственным оставшимся каналом связи с вышестоящим командованием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии