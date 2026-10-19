Президент США в своей социальной сети Truth Social продолжил критиковать Владимира Зеленского. По мнению Трампа, он сам не хочет делать ничего, что могло бы оттолкнуть Россию от переговоров по прекращению конфликта на Украине, добавив, что, по его мнению, «достигнут большой прогресс».
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