Видео: в Петербурге задержали бывшего врио замглавы отдела полиции за взятку в полмиллиона рублей

За эту сумму он обещал вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела В Петербурге задержали бывшего врио замначальника 74-го отдела полиции по обвинению в получении взятки в полмиллиона рублей, сообщили сегодня в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу.