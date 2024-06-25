Видео: в Петербурге задержали бывшего врио замглавы отдела полиции за взятку в полмиллиона рублей

За эту сумму он обещал вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела В Петербурге задержали бывшего врио замначальника 74-го отдела полиции по обвинению в получении взятки в полмиллиона рублей, сообщили сегодня в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу.
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