Нижегородца задержали при попытке дать взятку в кафе

Все произошло в Арзамасе в одном из кафе. 50-летний местный житель, приняв на грудь, начал чудить. Мужчина в какой-то момент стал раскидывать мебель, приставать к отдыхающим, при этом сопровождая свою речь матом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии