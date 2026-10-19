Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, заявил, что генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг некорректно поступил по отношению к Батракову — и в ситуации с переходом игрока в турецкий «Галатасарай», и в дальнейших отношениях.