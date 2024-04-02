Собянин: Инвестиции в экономику Москвы в 2023 году составили 6,8 трлн рублей

В столице создаются привлекательные условия для развития бизнеса Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что по результатам прошлого года инвестиции в столичную экономику составили порядка 6,8 трлн руб.
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