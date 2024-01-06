Гадания на Рождество, которые могут быть опасными

Будьте осторожны — потусторонние силы могут серьезно вам навредить Какие же зимние праздники без гаданий, особенно — рождественских? Эзотерик Владлена Веста предупреждает, что не все гадания одинаково безопасны.
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