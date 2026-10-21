В 17:30 на центральной котельной Борзи прорвало сетевую трубу. Без отопления остались 104 многоквартирных и 22 частных дома, а также 20 социальных учреждений — всего 146 зданий.
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