Президент Египта: Жители Газы должны оставаться на своей земле

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в четверг вечером, что жители Газы должны "оставаться на своей земле", на фоне призывов к Каиру предоставить безопасный проход гражданским лицам, оказавшимся заблокированными в секторе Газа.
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