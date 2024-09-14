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Белый дом не сообщил о решении США одобрить дальние удары ВСУ ракетами вглубь РФ

Белый дом не сообщил о решении США одобрить дальние удары ВСУ ракетами вглубь РФ

Белый дом по итогам встречи американского президента Джо Байдена с руководителем правительства Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне не сообщил о решении Соединенных Штатов одобрить дальние удары Вооруженных сил Украины западными ракетами вглубь территории Российской Федерации.

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