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Адвокат Гаевский рассказал что делать, если БПЛА повредил имущество

Адвокат Гаевский рассказал что делать, если БПЛА повредил имущество

Адвокат Сергей Гаевский сообщил, что при повреждении имущества беспилотниками, россияне могут обратиться за материальной помощью к местному подразделению ГО и ЧС.

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