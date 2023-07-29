ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 464 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    "Отморозки" есть ВЕЗДЕ.... И те, о ком мы знаем, и О КОМ МЫ ЕЩЕ НЕ ЗНАЕМ... И, думается, единственно верный подход - ...Амнистированый бо...
  • БабаТаня
    Бывших осуждённых не надо отпускать из ЧВК. Там их агрессивность направлена в нужное русло, а на гражданке это психол...Амнистированый бо...
  • Маргарита Гринберг
    Наконец-то я отключалась как видела ее на программе, последнее время ее очень любили и привечали на программе "Время ...Нашли награды от ...

"Переворот в Нигере. Пригожин ликует". Россия навела шороху в Африке

"Переворот в Нигере. Пригожин ликует". Россия навела шороху в Африке

Обещал раскрыть более подробно ситуацию вокруг Нигера. Там все очень интересно. Произошел госпереворот.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Galina Adler
Это  одним словом - гамбит!
Ответить
8 час.
КВ
Катина Валентина
21 век ,ублюдки Запад и Америка живущие за счет ограбления других стран.Так вот откуда ваш высокий уровень жизни и высокомерие к другим народам а на самом деле вы бандиты и мерзавцы пожирающие ресурсы других стран.ПОЗОР!!!!
Ответить
6 час.
Алексей Васильев
Недаром на флагах и гербах ряда стран нарисован АК. Есть определенная вероятность, что таких стран станет больше.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх