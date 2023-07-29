Обещал раскрыть более подробно ситуацию вокруг Нигера. Там все очень интересно. Произошел госпереворот.
"Переворот в Нигере. Пригожин ликует". Россия навела шороху в Африке
Комментарии
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Galina Adler
Это одним словом - гамбит!
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8 час.
КВ
Катина Валентина
21 век ,ублюдки Запад и Америка живущие за счет ограбления других стран.Так вот откуда ваш высокий уровень жизни и высокомерие к другим народам а на самом деле вы бандиты и мерзавцы пожирающие ресурсы других стран.ПОЗОР!!!!
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6 час.
Алексей Васильев
Недаром на флагах и гербах ряда стран нарисован АК. Есть определенная вероятность, что таких стран станет больше.
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3 час.
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