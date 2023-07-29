"Переворот в Нигере. Пригожин ликует". Россия навела шороху в Африке

КВ

Катина Валентина

21 век ,ублюдки Запад и Америка живущие за счет ограбления других стран.Так вот откуда ваш высокий уровень жизни и высокомерие к другим народам а на самом деле вы бандиты и мерзавцы пожирающие ресурсы других стран.ПОЗОР!!!!