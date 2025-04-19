Минниханов поручил усилить меры по отлову безнадзорных животных в районах

Сегодня в Кабинете Министров Республики Татарстан прошло традиционное координационное совещание правоохранительных органов, на котором одним из ключевых вопросов повестки дня стало увеличение числа жалоб жителей республики на укусы бродячих собак.
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