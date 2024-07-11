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Ван дер Варт о вылете Нидерландов от Англии: «Разочарование. Судья привнес драму, но и игра была не очень. Если побеждаешь в таком случае – тогда все в порядке»

Ван дер Варт о вылете Нидерландов от Англии: «Разочарование. Судья привнес драму, но и игра была не очень. Если побеждаешь в таком случае – тогда все в порядке»

Англичане одержали победу над Нидерландами (2:1) и вышли в финал турнира благодаря голу Олли Уоткинса на 91-й минуте.

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