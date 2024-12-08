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Зурабишвили в Париже обсудила с Трампом, Макроном и Маском протесты в Грузии

Зурабишвили в Париже обсудила с Трампом, Макроном и Маском протесты в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила в соцсети Х, что встретилась с Дональдом Трампом, президентом Франции и американским бизнесменом Илоном Маском на церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации.

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