Зурабишвили в Париже обсудила с Трампом, Макроном и Маском протесты в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила в соцсети Х, что встретилась с Дональдом Трампом, президентом Франции и американским бизнесменом Илоном Маском на церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации.
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