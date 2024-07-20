Ван И поздравил Абдаллу бен Заида Аль Нахайяна со вступлением в должности вице-премьера и главы МИД ОАЭ

Пекин, 19 июля /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И в среду направил телеграмму шейху Абдалле бен Заиду Аль Нахайяну, поздравив его со вступлением в должности вице-премьера и министра иностранных дел ОАЭ.