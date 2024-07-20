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Китай

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Ван И поздравил Абдаллу бен Заида Аль Нахайяна со вступлением в должности вице-премьера и главы МИД ОАЭ

Пекин, 19 июля /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И в среду направил телеграмму шейху Абдалле бен Заиду Аль Нахайяну, поздравив его со вступлением в должности вице-премьера и министра иностранных дел ОАЭ.

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