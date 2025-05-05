Дети из петрозаводского садика поздравили ветеранов с Днем Победы

Накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в детском саду №111 «Сказка» устроили концерт для ветеранов — воспитанники сада подарили гостям красные гвоздики, исполнили творческие номера и вместе с ними изготовили Георгиевские ленточки.
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