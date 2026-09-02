С начала года в Казани установили более 170 сеток для раздельного сбора мусора

Фото: kzn.ru В столице Татарстана с начала текущего, 2026 года региональный оператор – УК «ПЖКХ» установил 274 евроконтейнера для твердых коммунальных отходов (ТКО) и 171 желтую сетку для раздельного сбора отходов (РСО).