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Татар-информ

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С начала года в Казани установили более 170 сеток для раздельного сбора мусора

С начала года в Казани установили более 170 сеток для раздельного сбора мусора

Фото: kzn.ru В столице Татарстана с начала текущего, 2026 года региональный оператор – УК «ПЖКХ» установил 274 евроконтейнера для твердых коммунальных отходов (ТКО) и 171 желтую сетку для раздельного сбора отходов (РСО).

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