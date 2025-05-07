Тарасова поблагодарила Инфантино за понимание в вопросе допуска российских футболистов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила признательность президенту ФИФА Джанни Инфантино за проявленное понимание в вопросе возможного допуска российских футболистов к международным соревнованиям.
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