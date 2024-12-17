СБУ предъявила обвинения российскому генералу накануне взрыва на Рязанском проспекте

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Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова за день до взрыва на Рязанском проспекте.