СБУ предъявила обвинения российскому генералу накануне взрыва на Рязанском проспекте

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова за день до взрыва на Рязанском проспекте.
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