Не только топовая камера, но и самая большая батарея в классе. Honor Magic9 Pro Max получит АКБ на 8800 мА•ч

Ему приписывают две 200-Мп камеры Arrizo и телеобъективы с огромным фокусным расстоянием Honor Magic9 Pro Max, по данным инсайдера Digital Chat Station, получит встроенный аккумулятор емкостью 8800 мА•ч.
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