История древнеримского флота

Вот так, или очень похоже, на протяжении столетий проходили сражения на море… Лоик Берриен. Битва при Акциуме «…сделал на них искусные украшения, поставив вокруг высокие столбы, а на столбах полное вооружение — на вечную память, и подле оружий — изваянные корабли, так что они были видимы всеми, плавающими по морю».