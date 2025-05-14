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В Польше опровергли слова Келлога об отправке войск на Украину

В Польше опровергли слова Келлога об отправке войск на Украину

Министр обороны Польши прокомментировал заявление спецпосланника Трампа по украинскому вопросу Кита Келлога о возможном размещении войск четырёх европейских стран в западу от Днепра: Польша на это не пойдёт.

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