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Шестой ребенок родился в российской семье, где ранее погибли пятеро детей

Шестой ребенок родился в российской семье, где ранее погибли пятеро детей

В семье из поселка Красная Сопка Красноярского края, где в 2024 году четверо детей погибли от отравления дихлофосом, а пятый малыш скончался позже от асфиксии, родился еще один ребенок .

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